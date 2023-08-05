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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. مكتب تنسيق جامعة المنيا يستقبل طلاب المرحلة الأولى

جامعة المنيا تستقبل
جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة أنهت كافة استعداداتها ، وبدأ مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، لاستقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين لهذا العام 2023 والحاصلين على الحد الأدنى لدرجات المرحلة الأولى للشعبتين الأدبية والعلمية طبقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي، وذلك اعتباراً من اليوم السبت 5 أغسطس الجاري وحتى الأربعاء 9 أغسطس ،وذلك من خلال الخدمة المجانية المتاحة على موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" علي الموقع: https://tansik.digital.gov.eg.

وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة أتاحت نخبة من الاخصائيين المؤهلين لشئون التعليم والطلاب بالجامعة؛ لاستقبال الطلاب بمعملين للحاسب الآلي، خصصوا لتقديم المساعدة للطلاب في اختيار رغباتهم بكل دقة ومدهم بكافة المعلومات التعريفية بكيفية استخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق وتسجيل رغباتهم، وقواعد وأسلوب ترتيب الرغبات، سواءً بقطاعات التخصصات أو الجامعات، عن طريق قوائم التوزيع في النطاق الجغرافي، وطرق التعرف على نتيجة الترشيح، وتقليل الاغتراب، وذلك طوال فترة التنسيق للمرحلة الأولي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي.

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ووجه رئيس الجامعة ، إلى أهمية تقديم النصح للطلاب لتجنب الوقوع بالأخطاء الشائعة والحفاظ على الرقم السري، وترتيب الرغبات وفقاً لأولويات الطالب شاملة الكليات المتاحة في القطاع بالجامعات الحكومية، وتفادي العشوائية في التسجيل، والاحتفاظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها وقت الحاجة، والالتزام بالمواعيد التي يعلن عنها لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق وتحقيق كافة أمنياتهم.

يشار إلى  أن وزارة التعليم العالي أصدرت فيديو توضيحي يتضمن كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، من خلال الرابط التالي: https://youtu.be/CPfm6l3lqKc?si=QTmiw2uhc_jHD56v
إلي جانب إصدار وزارة التعليم العالي لعدد من الأدلة الإرشادية لمساعدة الطلاب في استخدام التنسيق الإلكتروني وذلك على الموقع https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/althanwya2023.aspx.

 

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