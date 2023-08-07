عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لشركة كبرى | مصنع ياباني جديد في مصر لإنتاج المكملات الغذائية

صدى البلد

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلي شركة أوتسوكا العربية أحد شركات مجموعة اوتسوكا اليابانية للمغذيات الصحية والتي تعد من أكبر الشركات العالمية العاملة في الصناعات الغذائية والمستحضرات الطبية لبحث مشروع الشركة لإقامة مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة حيث وافقت الهيئة على تخصيص مساحة 95 ألف م2 للشركة لإقامة مشروعها ... وقد حضر الاجتماع أحمد زغلول رئيس مجلس الإدارة للمصنع الجديد أوتسوكا العربية والسيد كيوتو تايرا مدير منطقة الشرق الأوسط للشركة.

أكد عبد الكريم على ترحيب الهيئة ودعمها لكافة الطلبات الاستثمارية المحلية والعالمية موضحًا أن الاستثمارات المتوقعة لمشروع الشركة اليابانية الجديد كبيرة تتخطى 1.2 مليار جنيه مصري، لإنتاج المغذيات الصحية ومشروبات الطاقة ، بأحدث التكنولوجيات العالمية، مؤكدًا على أن الهيئة على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لبدء الشركة في مشروعها في أسرع وقت.


وأوضح أن تدفق الطلبات الاستثمارية للشركات المحلية والأجنبية، تؤكد قدرة مصر على اجتذاب كبرى الشركات العالمية في ضوء المناخ الاستثماري المواتي، فضلًا عن حزمة التيسيرات والحوافز الاستثمارية التي أقرتها الهيئة مؤخرًا ومنها ميكنة الخدمات واختزال الإجراءات وتقليل الفترة الزمنية في إصدار التراخيص والسجل الصناعي وتطوير آليات تخصيص الأراضي.

من جانبه أكد أحمد زغلول رئيس شركة أوتسوكا العربية أن مجموعة أوتسوكا اليابانية اختارت مصر لتنفيذ مشروعها العملاق بعد دراسة متعمقة استمرت لمدة عام وذلك نظرًا للاستقرار السياسي والاقتصادى الذي تتمتع به مصر فضلًا عن المناخ الاستثماري الحالي مشيدًا بالاحترافية الشديدة والمهنية التي لمستها الشركة من خلال التعامل مع هيئة التنمية الصناعية و آلية المتابعة والحوار المفتوح والمباشر مع المستثمرين والشفافية والعدالة في إجراءات تخصيص الاراضي.

موضحًا أن أوتسوكا من الشركات العريقة باليابان حيث تأسست عام 1921 كشركة مصنعة للمركبات الكيميائية، ثم توسعت في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والفيتامينات ومستحضرات التجميل .. و تمتلك 49 فرع في اليابان و63 فرع في آسيا والشرق الأوسط ، و 35 فرع في أوروبا..

كاشفا عن نية شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية التصدير لدول الشرق الأوسط والطرح في السوق المحلي وذلك مع اعتماد المصنع على مصادر الطاقة النظيفة في تشغيل المصنع بأحدث الإمكانات العالمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

قرار عاجل في دولة عربية بـ منع ترحيل أي سوري إلى وطنه

حالته مستقرة.. إجراء عملية جراحية ناجحة لـ الدكتور أحمد عمر هاشم

ترشيحاتنا

وزير الصناعة الأردني: نتطلع لتحقيق المزيد من آفاق التعاون مع مصر

الصحة العالمية تحذر من العنف بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في أمهرة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

علاقة محرمة | الإعدام شنقًا لقاتل عشيق زوجة والده بالجيزة

فشل الهجوم المضاد.. الغرب يتحرك ضد زيلينسكي بعد قرارات كارثية

أبرزهم منجم السكري.. حركة تغييرات في قطاعات الإنتاج بوزارة البترول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنوثة وجمال.. 10 إطلالات آثارت الجدل لـ ياسمين صبري.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا.. طبيبة تكشف حقيقة صورة الممبار المرعب.. وفوائد لا تتخيلها للعرق

بعد صور المستشفى.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ بيلا حديد

الصدمة| سيد عبد الحفيظ يرفض عروض الخطيب.. وهكذا استقبل خبر إقالته

فيديو

أهلا بالأمطار .. الأرصاد تزف خبر سار حول حالة الطقس

محترف في الدوري الإسباني.. ابن محمد هنيدي نجم منتخب مصر القادم ..فيديوجراف

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي بالأسطول الشمالي للقوات البحرية

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ