عودة أبرز زعيم للمعارضة الهندية راهول غاندي إلى البرلمان

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات مصورة لعودة أبرز زعيم للمعارضة الهندية راهول غاندي مقعده النيابي بعدما علّقت المحكمة العليا الأسبوع الماضي قرار إدانته بتهمة التشهير على خلفية تصريحات سياسية أدلى بها عن رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقال الأمين العام لمجلس الشعب أوتبال كومار سينغ في بيان إن إبطال نيابة غاندي "توقف بانتظار قرارات قضائية إضافية".

حُكم على القيادي في حزب "المؤتمر" البالغ 53 عاما بالسجن عامين في قضية رأى فيها البعض محاولة لكم أفواه المعارضة في كبرى ديموقراطيات العالم.

وأتت الإدانة على خلفية تصريح أدلى به في حملة 2019 الانتخابية عندما سأل غاندي عن سبب امتلاك "جميع اللصوص الكنية ذاتها وهي مودي".

الدرجات الدنيا من التراتبية الطبقية

واعتُبرت تصريحاته إهانة لرئيس الوزراء ولجميع الأشخاص الذين يحملون اسم عائلته المرتبط بالدرجات الدنيا من التراتبية الطبقية في الهند.