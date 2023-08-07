مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

لا يزال المصريون يعيشون على صفيح ساخن، بسبب درجات الحرارة وموجة من الطقس الحار، التي تضرب شرق البلاد وغربها بلا هوادة، متسببة في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

درجات حرارة سطح البحر

درجات الحرارة سطح البحر

حطمت المحيطات العالمية رقما قياسيا جديدا في الحرارة السطحية، وسجلت 20.96 درجة مئوية، حسب بيانات نشرها المرصد الأوروبي "كوبرنيكوس".

حرارة سطح المحيط

وبلغت حرارة سطح المحيطات 20.96 درجة مئوية في 30 يوليو، وفقا لقاعدة بيانات المرصد، وكان الرقم القياسي السابق 20.95 درجة في مارس 2016، حسب فرانس برس.

والمعروف أن المحيطات تمتص 90% من الحرارة الزائدة من جو الأرض.

موجة الحرارة التي تضرب المحيطات

وقال بيرس فورستر، الأستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة: "تشكل موجة الحرارة التي تضرب المحيطات تهديدا مباشرا لبعض الكائنات البحرية، ونتوقع المزيد من العواقب السلبية".

في الأسبوع الماضي، سُجل في شمال الأطلسي متوسط حرارة غير مسبوق مع بلوغ حرارة المياه السطحية القياسية 24.9 درجة في 26 يوليو، وفقا لبيانات وكالة مراقبة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية.

شمال الأطلسي

ومننذ مارس، وهو الشهر الذي يبدأ فيه انتشار الدفء في مياه شمال الأطلسي بعد الشتاء، يتحرك منحنى درجات الحرارة أعلى بكثير من السنوات السابقة، مع اتساع الفجوة بشكل أكبر في الأسابيع الأخيرة.

وهكذا أصبح شمال الأطلسي نقطة مراقبة رمزية لارتفاع حرارة محيطات الكوكب تحت تأثير الاحتباس الحراري الناجم عن غازات الدفيئة.

وقبل أيام قليلة، تجاوز البحر المتوسط سجله الحراري اليومي مع تسجيله 28.71 درجة مئوية في المتوسط، وفقا لمركز الأبحاث البحرية الرئيسي الإسباني.

درجات الحرارة

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة.