إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "ميلوش فوتشيفيتش" نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والصربية.

صربيا

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والصربية في مختلف المجالات العسكرية ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية صربيا عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي ، متمنياً أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الصربي والملحق العسكري لجمهورية صربيا بالقاهرة.

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك