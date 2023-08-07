رئيس فيفا: حضور جماهيري غير مسبوق في كأس العالم للسيدات

شهدت بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في نيوزلندا واستراليا، حضورا جماهيريا قياسيا وغير مسبوق حيث حضر مبارات دور المجموعات حتي الآن مليون و٣٦٧ ألف مشجع متفوقاً على الرقم القياسي السابق لحضور جماهير كأس العالم للسيدات في كندا عام 2015 الذي كان يقدر بـ 1,353,506.

وحققت عشر مباريات حضورًا يزيد عن 40,000 مشجع حتى الآن، مما يظهر أن كأس العالم للسيدات لعام 2023 تحول من كونه بطولة تحظى بالدعم فقط بمشاركة الفرق الكبيرة بها إلى حدث يتم متابعته عالمياً.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا : حضور المشجعين في كأس العالم للسيدات لعام 2023 بلغ الآن 1,367,037، وتجاوز بذلك أعلى حضور إجمالي سابق في كأس العالم للسيدات لعام 2015 في كندا والذي قُدّر بـ 1,353,506.