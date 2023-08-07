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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكاديمى: الدول العربية تعيش العصر الذهبى فى العلاقات البينية

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره الأردني

أكد الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك حرص مبتادل بين قيادات مصر والاردن، على تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك تنسيق متكامل بين قيادات الدولتين.

قال حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه  نشهد الأن العصر الذهبي في العلاقات بين الدول العربية، خاصة بعد الزيارات المتكررة بين قادة الشعوب العربية، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

 

مواجهة التحديات العالمية

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن العلاقات المصرية الأردنية من اتساع في مجالات التعاون خلال الأعوام الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الاقليمي، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز مناعة القطاع الاقتصادي في البلدين في مواجهة التحديات العالمية.

مصر الأردن الدول العربية العالم المنطقة

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