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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاعبو تايكوندو كفر الشيخ يحصدون 14 ميدالية ذهبية ببطولة وسط الدلتا للبومزا

الفائزون في البطولة
الفائزون في البطولة

حصد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ،  14 ميدالية ذهبية و 6 ميداليات فضية في بطولة الجمهورية للبومزا التي شارك بها 750 لاعباً وأقيمت بالصالة المغطاة بإستاد طنطا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن لاعبي تايكوندو مطوبس أصحاب الميداليات الذهبية في اللعبة فردي وزوجي هم "أحمد باسم والزهراء أحمد، بشري خطاب" كما حصلت "أسيل الشرقاوي، روز الغرباوي" على ذهبيتين فردي وجماعي والحاصلين على ذهبية واحدة هم "سعد القاضي، يارا صبحي، عمرو أبو سليمان ، غادة رجب" كما حصل علي الميداليات الفضية كل من اللاعبين "إياد للي، محمد الجيزي، محمد عوض، عابد الشطلاوى، إبراهيم الشطلاوي، ولاء عمران" صاحبت الفريق والجهاز الفني بالبطولة الدكتورة شروق فهمي المعدة النفسية للمشروع.

وهنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لاعبي المشروع القومي للعبة التايكوندو الحاصلين على 14 ميدالية ذهبية و 6 ميداليات فضية، مشيداً بمستوى أداء لاعبي المشروع في كافة اللعبات بقيادة عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع وكذلك الجهاز الفني لأبطال تايكوندو مطوبس، كابتن محمود الشهاوي المدرب الفني، كابتن ميمي الامشيطي وإداري المشروع أنس درويش، مثمنا دورهم في تعزيز قدرات الأبطال لتحقيق البطولات وإعداد اللاعبين على أعلى مستوى فنى تشهد به الإنجازات التى يحققها أبناء المشروع القومي محلياً ودوليا.

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