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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بأورام المنصورة

وفد بجامعة المنصورة
وفد بجامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  وفد مسئولى المبادرة الرئاسية لصحة المرأة فى اطار فعاليات الحملة الرئاسية 100 يوم  صحة 
يضم الوفد  الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة،  الدكتور محمد حجازى نائب رئيس اللجنة العلمية للمبادرة ، الدكتورة نرفانا حسين منسق المبادرة الرئاسية لصحه المرأة عن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد حسن عضو المكتب التنفيذى للمبادرة 
بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب،  الدكتور ايناس عبد الحليم أستاذ علاج الأورام وعضو مجلس النواب،  الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيىذى للمستشفيات والمراكز الطبية ، و الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام   .
يأتى اللقاء فى اطار بدء فعاليات الحملة الرئاسية 100 يوم صحة بجامعة المنصورة والتى تتضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وقد بدأت الفعاليات اليوم  بمركز الأورام بعقد ندوات تثقيفية و عرض لاعمال المركز منذ بدء المبادره  ويوم علمى لتخصصات الباثولوجى والأشعة  مع عمل لجنة متعددة التخصصصات لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بسرطان الثدى والكشف المبكر له وطرق علاجه.  
واشاد الجميع بالدور الفعال لمركز اورام المنصوره في المبادره الرئاسيه لسرطان الثدي و ارتفاع نسب الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي  
و اكد رئيس جامعة المنصورة خلال اللقاء على أهمية المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والتى تم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية والتى تقدم مئات الخدمات للسيدات فى مصر وأن  الدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية لعب دورًا بالغ الأهمية في نجاحها.
كما أكد على دور المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة  فى تنفيذ المبادرة الرئاسية ممثلة فى مركز الأورام والأقسام الأخرى والتى تشمل الكشف والعلاج لسرطان الثدي ، وهذا يبث الطمأنينة فى نفوس السيدات.
قام الدكتور هشام الغزالي بعرض محاور المبادرة الرئاسية، وهي زيادة الوعي، والكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج و أن المبادرة تهدف لتغطية جميع محافظات مصر.
مؤكدا على أهمية التعاون مع جميع مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية ، لتبادل الخبرات ودعم تحقيق محاور مبادرة مكافحة السرطان.

الأعلى للمستشفيات الجامعية الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي الرئيس عبد الفتاح السيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المجلس جامعة المنصورة عضو مجلس النواب منسق المبادرة الرئاسية

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