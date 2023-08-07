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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتشاف مقبرة جماعية في الكاميرون لمختطفين في 2021 على الحدود مع نيجيريا

الكاميرون
الكاميرون

قال المسؤولين العسكريين في الكاميرون اليوم الإثنين، إنهم عثروا على مقبرة جماعية بالقرب من الحدود مع نيجيريا تحتوي على جثث تسعة مدنيين، من بينهم خمسة مسؤولين حكوميين ، اختطفهم المتمردون في يونيو 2021. 

وقاد مقاتل انفصالي القوات الحكومية إلى المقبرة الجماعية. شارك في القتل لكنه استسلم والتحق بمركز نزع السلاح والتسريح، وفقا لما أورده موقع "ًصوت أمريكا".

وقال جيش الكاميرون إن القوات الحكومية أخرجت الجثث من المقبرة الجماعية، التي تقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا من إيكوندو تيتي، وهي بلدة في نديان، وهي وحدة إدارية على الحدود مع نيجيريا.

وقال اللفتنانت كولونيل جوزيف نجويل إنه قاد عشرات من قوات الحكومة الكاميرونية إلى المقبرة الجماعية يوم السبت، واستخرجوا الجثث بعد مهمة استطلاعية في المنطقة المعرضة لهجمات انفصالية منتظمة، مضيفا أن حكومة الكاميرون طلبت من الجيش نقل الرفات البشرية إلى بويا، عاصمة المنطقة الجنوبية الغربية الناطقة بالإنجليزية حتى يتسنى للأسر التعرف عليها وجمعها لإعادة دفنها. 

وأوضح نجيلي إن الضحايا اختطفوا في نديان على يد جنرال انفصالي في 15 يونيو 2021، وفي ذلك الوقت، أعلن انفصاليون مسؤوليتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وقالوا إن المسؤولين اختُطفوا لتعاونهم مع الحكومة المركزية للكاميرون في ياوندي.

وقتل أحد المسؤولين، مابيا جونسون موديكا، بعد ثلاثة أيام ، بينما اعتُبر الخمسة الآخرون في عداد المفقودين حتى العثور على المقبرة الجماعية.

وفي الشهر الماضي قال تامايا كلينتون، وهو مقاتل انفصالي يبلغ من العمر 24 عامًا ونزع سلاحه واستسلم للسلطات في منطقة جنوب غرب الكاميرون، إن المسؤولين قتلوا على أيدي مقاتلين انفصاليين ووعد بنقل القوات الحكومية إلى القبر حيث دفن المسؤولون.

وقال برنارد أوكاليا بيلاي، حاكم المنطقة الجنوبية الغربية في الكاميرون، إن اكتشاف المقبرة الجماعية يشير مرة أخرى إلى مدى وحشية المقاتلين الانفصاليين وعدم حساسيتهم تجاه المدنيين. وقال إن النخبة الناطقة باللغة الإنجليزية يجب أن تذهب إلى بلداتهم وقراهم وأن تطلب من المقاتلين الذين ما زالوا مختبئين بالأسلحة في الأدغال الاستسلام والعفو أو القتل بأي شكل آخر من قبل القوات الحكومية. وقال إن الجيش سيتعقب المقاتلين الذين قتلوا مدنيين ومسؤولين حكوميين منذ اندلاع الأزمة الانفصالية.

بدأ صراع الأزمة الانفصالية في الكاميرون في عام 2017 ، بعد أن احتج المدرسين والمحامين في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، حيث اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة، على التمييز المزعوم من قبل الأغلبية الناطقة بالفرنسية في البلاد.

ورد الجيش بحملة قمع وحمل المقاتلون السلاح بزعم الدفاع عن المدنيين الناطقين بالإنجليزية مما وصفه الانفصاليون بالوحشية العسكرية المتطرفة.

وبحسب مجموعة الأزمات الدولية، أدى الصراع إلى مقتل ما يقدر بنحو 6000 شخص وتشريد أكثر من ثلاثة أرباع مليون شخص.

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