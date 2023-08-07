عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

غرامات تصل 5 ملايين جنيه وحبس| أبرز عقوبات الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

واجه قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، عصابات الاتجار بالبشر وايهامهم بتحقيق حلمهم بالسفر من خلال الاستغلال المادى بدفع مبالغ طائلة، ومن ثم يتعرض هؤلاء المهاجرون للموت والهلاك في أعالي البحار.

ونصت المادة (7) علي أن تكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد علي الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجــرائم المنصوص عليها بالفقــرة الأولي من المـادة (٦) من هــذا القــانون في أي مـن الحـالات الآتيـة:

 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .

 - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

عشرات الضحايا شهريا .. تونس تشهد أعدادا من ضحايا الهجرة غير الشرعية| وتصريح قاسٍ من الرئيس

وزيرة الهجرة: نسعي لحل مشكلة 1200 مصري بالسعودية للاستفادة من مبادرة السيارات

 - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه .

 - إذا استخدم الجــاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة ، أو استخدم القــوة أو العنــف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة .

 - إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد علي ثلاثة أشخاص ، أو لا يزيد علي ذلك متي كان أحدهم علي الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة .

 - إذا قام الجاني بالاستيلاء علي وثيقة سفر أو هوية المُهاجر المُهرب أو إتلافها .

 - إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .

 - إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة .

 - إذا عـــاد الجــاني لارتكــاب الجريمة بأحـد الظــروف المشـــددة المنصـــوص عليها في الفقرة الثانية من المـادة (٦) من هذا القانون .

الجاني الاطفال ذوي الإعاقة عديمي الأهلية عاهة مستديمة المهاجرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

الرابعة عربيًا والـ 33 عالميًا| مدينة مصرية يسكنها 5 مليارديرات و7400 مليونير!.. تفاصيل

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

توضيح عاجل من الصحة بشأن الأدوية المثيلة.. فيديو

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

عشرات الضحايا شهريا .. تونس تشهد أعدادا من ضحايا الهجرة غير الشرعية| وتصريح قاسٍ من الرئيس

خبير منصات رقمية: شبكات الهجرة غير الشرعية تستهدف جنسيات معينة عبر الإنترنت

ترشيحاتنا

"100 يوم صحة": المبادرة منتشرة في كافة المحافظات وخدماتها مجانية

وزير خارجية مالي: تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر سيحدث كارثة

تركيا.. تعهد جديد من أردوغان بشأن التضخم المرتفع

إيطاليا تقف ضد فرنسا.. النيجر تفرق بين حلفاء الناتو

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

السعودية تحذر.. موجة حر شديدة تضرب هذه المنطقة من المملكة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا.. هذا شروطها وجائزة الفائزة

المخرج أحمد علاء: عرض مسافر ليل يتناول صراع الخير والشر

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ