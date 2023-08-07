غرامات تصل 5 ملايين جنيه وحبس| أبرز عقوبات الهجرة غير الشرعية

وفقا للقانون ..

واجه قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، عصابات الاتجار بالبشر وايهامهم بتحقيق حلمهم بالسفر من خلال الاستغلال المادى بدفع مبالغ طائلة، ومن ثم يتعرض هؤلاء المهاجرون للموت والهلاك في أعالي البحار.

ونصت المادة (7) علي أن تكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد علي الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجــرائم المنصوص عليها بالفقــرة الأولي من المـادة (٦) من هــذا القــانون في أي مـن الحـالات الآتيـة:

- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة .

- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب ، أو إصابته بعاهة مستديمة ، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه .

- إذا استخدم الجــاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة ، أو استخدم القــوة أو العنــف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة .

- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد علي ثلاثة أشخاص ، أو لا يزيد علي ذلك متي كان أحدهم علي الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة .

- إذا قام الجاني بالاستيلاء علي وثيقة سفر أو هوية المُهاجر المُهرب أو إتلافها .

- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات .

- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة .

- إذا عـــاد الجــاني لارتكــاب الجريمة بأحـد الظــروف المشـــددة المنصـــوص عليها في الفقرة الثانية من المـادة (٦) من هذا القانون .