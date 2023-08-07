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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة ثنائي مجلس إدارة نادي الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن عقد الثنائي النائب سليمان وهدان وأحمد دعبس أعضاء مجلس إدارة القلعه البيضاء ، جلسة ودية مع المستشار مرتضي منصور خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد المصدر أنه تم الاتفاق علي عودة الثنائي مره اخري لمجلس إدارة نادي الزمالك ومباشرة العمل معا من اجل الخروج من الازمة الحالية التي يمر بها النادي.

وأشار المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قام بعقد جلسة أمس من أجل توزيع المهام والملفات ، وإيجاد بعض الحلول للازامات المالية التي ضربت النادي مؤخرا وعدم تقديم أي استقالات مره اخري ويتولي الكابتن خالد لطيف المجلس الحالي لحين بدء الانتخابات علي منصب الرئيس والنائب خلال الفترة المقبلة.

 

وأخطر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على ألعاب الصالات أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضى بإنهاء إجراءات سفر بعثة الفريق الأول لكرة اليد إلى السعودية خلال الفترة المقبلة استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر أن يعقد وفد من نادي الزمالك مكون من خالد لطيف امين الصندوق وأحمد مرتضى وسليمان وهدان عضوا المجلس وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي وحمادة عبد الباري المدير الإداري لفريق اليد بالنادي جلسة مع مسؤولي اتحاد الكرة لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لماثيو جارلدا مدرب فريق اليد السابق.

وكان فريق اليد انتظم في معسكر إعداد خلال الفترة الماضية بصالة حسن مصطفى استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

ومن المقرر إقامة البطولة العربية بمدينة القطيف السعودية، خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس الجاري.

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من: الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.

وأكد أحمد مرتضى منصور على  دعمه كافة فرق ألعاب الصالات في الفترة الحالية من أجل المنافسة بقوة في كافة البطولات المقبلة.
 

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