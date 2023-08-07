شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023.. بالتفصيل

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، منشور رقم (6) لجميع المناطق الأزهرية والتي تخص، شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023، وضوابط تحويل التلاميذ من الأزهر والتربية والتعليم والعكس.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن ضوابط تحويل التلاميذ بين الأزهر والتربية والتعليم، في العام الدراسي الجديد 2023-2024.



وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه في ضوء أحكام البروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، بشأن تنظيم تحويل التلاميذ فيما بينهما ينبه على ضرورة الإلتزام بالآتي:

أولا الصفوف الدراسية المتاح التحويل فيها

يقتصر التحويل بين المعاهد الأزهرية، ومدارس التربية والتعليم، على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من التلاميذ المنقولين إلى الصف الثاني الإبتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي 2023-2024، ويحظر التحويل بالمرحلة الثانوية ومرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023

كما يقتصر التحويل للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية في العام 2022-2023، للتعليم الدرسي فقط بعد تقديم ما يفيد وجود مكان له في إحدى المدارس الخاصة بهذه النوعية من التعليم، واعتماد الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

موعد التحويل من الأزهر إلى العام 2023

ويبدأ التحويل بين الأزهر والتربية والتعليم، اعتبارا من 5 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2023.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023

ثانيا: التحويل إلى المعاهد الأزهرية

يتم امتحان تلاميذ صفوف المرحلة الإبتدائية والإعدادية، الراغبين في التحويل من التربية والتعليم، إلى الصفوف المناظرة بالمعاهد الأزهرية، في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفهيا، على نحو يحقق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية، شريطة تحقيق نسبة حفظ لا تقل عن 70% من المقرر الدراسي بحد أدنى، ويضاف لذلك امتحانهم في اللغة الأجنبية المقررة على تلاميذ المعاهد النموذجية والخاصة، عند الرغبة في التحويل بين هذه النوعية من المعاهد.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023



ويشترط الإلتزام من كل منطقة بحصر التلاميذ المتقدمين للتحويل وإعداد كشوف بمن اجتاز الاختبارات المقررة لكل صف، وفي جميع الأحوال يراعيى تطبيق شرط مناظرة السن.

ثالثا: شروط السن والكثافة

كما يراعى في التحويل أن يكون لنفس الصف المناظر المقيد به التلميذ في مدارس التربية والتعليم ، وأن يتحقق من شرط الكثافة وأن يتم التأكد من مناظرة شرط السن.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر 2023



كما يجب أن يرفق بطلب التحويل من الأزهر "بيان إلكتروني" لتدرج التلميذ في المرحلة المقيد بها موضحا حالته سواء في النجاح أو الرسوب، ويصدر هذا من إدارة الامتحانات وعليه ختم الشعار.

أما بالنسبة للتلاميذ المستنفذين مرات الرسوب "عامين" في المرحلة الإعدادية الأزهرية، فلهم الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج "منازل" بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري.



