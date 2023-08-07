جحيم.. جندي بالجيش أوكراني يروي تفاصيل مروعة عن الهجوم المضاد

قال جندي في الجيش الأوكراني، إن الجيش يواجه مشاكل خطيرة على الخطوط الأمامية بسبب المدفعية الروسية.

وقال الجندي في مقابلة مع صحيفة “ماينيتشي شيمبون” اليابانية، إن "كثير من الناس يقولون إن الجانب الروسي يفوقنا في عدد قطع المدفعية، وكذلك في تدريب الأفراد. نيرانهم فعالة وقوية... عندما كنا تحت نيران العدو، لم نتمكن حرفياً من فعل أي شيء”.

وأضاف: “تمتد حقول ألغام ضخمة أمام خط الدفاع الروسي، مما يعيق تقدم القوات المسلحة الأوكرانية. فجر العديد من العسكريين الأوكرانيين أنفسهم عليهم، لأنهم لم يكونوا على علم بمكان وجودهم”.

وأشار إلي أن وحدته التي نفذت الهجوم فقدت الكثير من المعدات والأسلحة والأفراد، ولم يتم تجديدها عمليًا.

وأوضح أنهم “اضطروا في هذا الموقف إلى تكرار محاولاتهم اقتحام المناطق المحصنة للروس. لم يكن لديهم خيار، لأنهم إذا عصوا الأوامر، فإنهم يتعرضون لعقوبة شديدة، مثل السجن وفقًا للتشريع الجنائي الحالي لأوكرانيا”.

وأكد أن ما يقرب من نصف الجنود في وحدته غادروا ساحة المعركة، معلنين عدم رغبتهم في المشاركة في الصراع.