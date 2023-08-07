أول رد من الشيخ صاحب واقعة "التنقيط" بالدقهلية.. ونقيب القراء: أمر سخيف

استنكر الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم المشاهد التي تحدث في العزاءات، لافتا إلى أن النقابة أصدرت منشورا طالبت فيه القراء بالتحذير من اللغط الذي يحدث في بعض العزاءات حتى وإن اضطرهم الوضع لترك العزاء .

وأضاف "حشاد" في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم الاثنين عبر فضائية etc، أن الفيديو المتداول عن واقعة " تنقيط” شيخ في أحد العزاءات بالدقهلية أمر سخيف ولا يليق بأهل القرآن فيجب على الجمهور المستمع لكتاب الله أن يحقق الخشوع في قلبه، مضيفا " ربما الشيخ صاحب الواقعة لم تسعفه الذاكرة للتصرف بالشكل المناسب.

وأشار إلي أن ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمر مدبر، هو رجم بالغيب فما حدث لا يعلمه إلا الله، ويجب ألا تميل إلى هذا الأمر.

وفي سياق متصل استنكر الشيخ محمود القزاز صاحب الواقعة ما حدث مؤكدا أنه يرفض ما حدث شكلا وموضوعا وهو أمر لا يليق بالقرآن وأهله.



وأوضح أنه فوجئ بما حدث ولكن خوفا من إفساد العزاء أكمل القراءة وعاتب صاحب الفعل بعد الانتهاء من العزاء، لافتا إلى أن الرجل صاحب فعل "التنقيط" محترم ومن المحبين لأهل القرآن ولم يقصد الإهانة .

وأشار قزاز أنه طالب من مصور الفيديو إزالته من السوشيال ميديا، وأنه ترك الفلوس ليتصرف فيها أصحاب العزاء.