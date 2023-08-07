ليس مطربا ولا فنانا.. القراء عن واقعة النقطة: حافظوا على قدسية القرآن ووقاره

استنكر مجلس إدارة نقابة القراء برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- ما حدث فى أحد عزاءات محافظة الدقهلية.

قارئ القرآن ليس مطربا ولا فنانا

وأوضح الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الإجتماعى قيام أحد الأشخاص (مشجع) بإخراج أموال موضوعة فى "عقد". كما لو كان فى فرح ويقوم بإعطائه كنقطة للقارئ فى مشهد مهين ومشين فى حق القرآن وأهله. حيث قال للقارئ: "هذا مقدم حتى تقرأ عزائى"

مما دفع الشيخ محمد حشاد لأن يناشد جمهور القرآن الكريم فى بيان لنقابة القراء قال فيه: تناشد نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بمصر جماهير ومحبى وعشاق القرآن الكريم ضرورة الالتزام والمحافظة على قدسية وجلال ووقار القرآن الكريم الذى هو كلام الله عز وجل.

أضاف البيان إن قارئ القرآن ليس مطربا ولا فنانا. بل يقرأ القرآن الكريم فى خشوع وسكينة. وعلى الجمهور أن يتدبر ويعى ما يقوله القارئ وأن يتعايش مع الآيات. كما ورد: "من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن".

حلمى الجمل يمثل أمام لجنة القيم والتحقيق..١٩سبتمر القادم

وقال محمد الساعاتى المستشار الإعلامى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، أن لجنة القيم والتحقيق بالنقابة المكلفة بالتحقيق مع العضو الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل قد انعقدت ٥ى ٢٥-٧-٢٠٢٣م لما نشره على صفحته الشخصية وما أدلى به بيعض المواقع من تصريحات واتهامات لهيئة مكتب النقابة مالياً وإدارياً وحضر الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل شخصياً.

وقررت اللجنة تأجيل التحقيق مع الشيخ حلمى الجمل ليوم 2023/9/19 وقد وقع الشيخ حلمى الجمل على العلم بالموعد وقرار اللجنة أمام مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء .