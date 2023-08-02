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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوت ملائكي تطمئن له النفوس.. رضا ابن المنيا يضاهي عمالقة القراء والمبتهلين

الطالب رضا احمد محب
الطالب رضا احمد محب

صوت جميل وقوي في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينيه وفاز بالمركز الأول في الانشاد الديني على مستوى منطقة المنيا الأزهرية ويتمنى ان يكون من عمالقة القراء والمبتهلين لجمال صوته انه الطالب رضا احمد محب بالصف الثاني الثانوي بمعهد بني مزار الأزهري في شمال المنيا والذي يتميز بصوته العذب الجميل في قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

قال الطالب رضا أحمد محب 16 سنه إن موهبته بدأت في الظهور منذ الصغر ويقوم بتنميتها بالتدريب المستمر وأنه اشترك بالعديد من المسابقات والندوات والحفلات المختلفة التي يتم تنظيمها بالمنطقة الأزهرية أو مكتبة مصر العامة او مسابقات مختلفه ليشدوا بالابتهالات الدينيه وقراءة القرآن الكريم بصوت جميل وعذب.

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وأوضح  رضا، أنه متفوق في الدراسة ويواصل حفظ القرآن الكريم لختمه قريبا كما يحفظ عدد كبير من الابتهالات والاناشيد الدينيه وأنه يقوم بتنظيم الوقت ويحرص على تطوير نفسه بالتدريب المستمر ودائم الاستماع إلى كبار قراء القرآن الكريم وكبار المنشدين والمبتهلين للتعلم منهم أمثال الشيخ محمود خليل الحصري ومحمد صديق المنشاوي وعبد الباسط عبد الصمد ومصطفى إسماعيل وسيد النقشبندي ونصر الدين طوبار وغيرهم من عمالقة دولة القراءة والابتهالات.

 

ويتمنى رضا أن يحقق جميع أحلامه في المستقبل سواء في الدراسة أو تلاوة القرآن الكريم وأن يكون من عمالقة القراء والمبتهلين في الانشاد الديني وان يتفوق علميا أيضا، مشيداً بدور المنطقه الأزهريه في ثقل موهبته والتدريب المستمر له من خلال السيد هشام الخطيب الذي يقوم بتدريبه بصحبة زملائه وتقديم الدعم لهم جميعا برعاية الدكتور احمد طلب مدير الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية وكذلك المشاركه في الأنشطة والندوات التي تنطمها مكتبة مصر العامة بالمنيا برئاسة الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبه التي تقدم كافة الدعم للمواهب ورعايتهم.

وتابع أن فريق المنطقة الأزهرية بالمنيا الذي هو أحد أعضائه حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإنشاد الديني بمسابقة معرض الكتاب الدولي. 
 

الطالب رضا احمد محب
الطالب رضا احمد محب
الطالب رضا احمد محب
الطالب رضا احمد محب
الإبتهالات الدينية الابتهالات والأناشيد الدينية ابن المنيا الأزهري الشيخ محمود خليل الحصرى النقشبندي المنطقه الازهريه

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