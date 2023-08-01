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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يعين وكلاء لكليات التربية والطب البيطري والطفولة

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عددا من القرارات بتجديد تعيين وكلاء كليات التربية، والطب البيطري وتعيين 3 وكلاء جدد بكلية التربية للطفولة المبكرة، حيث تم تجديد تعيين الدكتور إدريس سلطان صالح وكيلاً لشئون التعليم والطلاب والدكتور سيد عبد العظيم محمد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة اسماء محمد عبد الحميد لشئون خدمة المجتمع بكلية التربية.

 

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كما تم تجديد تعيين الدكتور جمال محمد مهني وكيلاً لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور صفوت علي محمد وكيلاً لشئون التعليم والطلاب بكلية الطب البيطري.

كما عين رئيس الجامعة 3 وكلاء جدد بكلية التربية للطفولة المبكرة وهم: د. حنان محمد صفوت، وكيلاً لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. سلوى عبد السلام لشئون التعليم والطلاب، ود. وفاء رشاد راوي لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ووجه د. فرحات إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشرافية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، إلى جانب المساهمة في معاونة القيادات الجامعية في تبني رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية، في تعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلى جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.

استراتيجية الاستراتيجية التحول الرقمي التربية للطفولة المبكرة التعليم والاعتماد جودة التعليم والاعتماد شئون التعليم والطلاب معايير

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