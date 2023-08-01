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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

86 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق في المنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا، حملات مكثفة لمتابعة أسواق المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط  86 مخالفة متنوعة ببعض المحال التجارية وكذلك المخابز، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها.

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وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات تمكنت من ضبط 79 مخالفة للمخابز متنوعة، بينها 18 مخالفة نقص وزن، إضافة إلي 10 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 مخالفات لعدم وجود سجل تجارى، و4 لعدم وجود ميزان ومخالفة تجميع وتصرف فى حصة الدقيق المدعم، و38 مخالفة أخرى.

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط 7 مخالفات بالأسواق، شملت 3 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمى ومخالفات لسلع مجهولة المصدر ومخالفة للبيع بدون ترخيص.

و أكد وكيل وزارة التموين بالمنيا أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف لضبط الأسواق، مشيرا إلى وجود تنسيق تام بين جميع الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية.

 

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