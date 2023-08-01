للسيولة المرورية.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملاتها لرفع الإشغالات عن حرم الطريق العام وتكثيف المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية.

وفى هذا السياق تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من تحرير ٧٦ محضر إشغال خلال حملة لإزالة الاشغالات بشوارع وأحياء المدينة، منها ٨ محاضر إشغال و ٨ محاضر ضبط إشغال طريق و ٦٠ حالة إزالة إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزى أبوقرقاص ومطاى حملات لرفع الاشغالات تيسيرا لحركة السير أمام المارة من المواطنين وقائدي المركبات و حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى للمدن .

