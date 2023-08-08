عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد يتابع سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الخروبة

ابو عالية يتفقد الأجهزة
ابو عالية يتفقد الأجهزة الطبية بقرية الخروبة

 

تفقد  الدكتور علي حمدي ابو عالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد  محافظة شمال سيناء ،  الوحدة  الصحية بقرية الخروبة لمتابعة سير العمل   و التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة ، بتوجيهات من الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

 

100 يوم صحه:


 كما تابع نشاط الفرق الطبية المشاركة في مبادرة السيد  الجمهورية 100 يوم صحه لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للفحص والكشف المبكر عن الامراض غير السارية الضغط والسكر والاعتلال الكلوي وصحة المرأة والأم والجنين>
 

واكد على أن مبادرة 100يوم صحة ،  جاءت  حرصاً على صحة المواطنين ولرفع الوعي الصحي لديهم وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر.
 

 وكذلك استكمال المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض التي يتم إحالتها و توجيهها لتلقي العلاج اللازم بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.

txt

برنامج تدريبي لمرشحي العمل بمساجد مديرية أوقاف شمال سيناء.. تفاصيل

الشيخ زويد العمل الصحية الوحدة الخروبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

عاجل.. الزمالك يطلب قرضا من وزارة الشباب والرياضة

أمطار رعدية وعواصف بـ5 محافظات.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة لعشاق الشتاء

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

ترشيحاتنا

عبدالجليل: فوجئت بضجة كبيرة بعد رحيل "عبدالحفيظ".. وعقوبة "عبدالقادر" كانت من إدارة الأهلي

روشتة شرعية لمواجهة الشدائد والمصاعب.. مهمة لكل مسلم

حارس الأهلي: أتعلم من مصطفى شوبير.. وكولر أفضل من موسيماني لهذا السبب

سرقت الذهب وهربت.. قرار من النيابة بشأن خادمة قصر النيل

وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر

فيديو أثار الجدل| عداءة صومالية تتسبب في فضيحة لبلادها.. ماذا فعلت؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

كأنه مسلسل.. عملت في منزل مليونير كخادمة واكتشفت المفأجاة الصادمة

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ