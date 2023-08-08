مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد يتابع سير العمل بالوحدة الصحية بقرية الخروبة

تفقد الدكتور علي حمدي ابو عالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، الوحدة الصحية بقرية الخروبة لمتابعة سير العمل و التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة ، بتوجيهات من الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

100 يوم صحه:



كما تابع نشاط الفرق الطبية المشاركة في مبادرة السيد الجمهورية 100 يوم صحه لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للفحص والكشف المبكر عن الامراض غير السارية الضغط والسكر والاعتلال الكلوي وصحة المرأة والأم والجنين>



واكد على أن مبادرة 100يوم صحة ، جاءت حرصاً على صحة المواطنين ولرفع الوعي الصحي لديهم وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر.



وكذلك استكمال المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض التي يتم إحالتها و توجيهها لتلقي العلاج اللازم بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.