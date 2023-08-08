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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل رولات البيتزا في الفرن بعجينة العشر دقائق

لفائف البيتزا
لفائف البيتزا

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة عمل رولات البيتزا في الفرن بعجينة العشر دقائق.

المقادير

4 أكواب من الدقيق.
3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.
ملعقة كبيرة من السكر.
ملعقة كبيرة من الخميرة.
رشة ملح.
نصف كوب من الزيت.
كوب ونصف من الماء الدافئ.
كوب من الجبن الموتزاريلا.
حلقات فلفل أخضر.
حلقات زيتون.
صوص البيتزا.

طريقة التحضير

1/ نبدأ بعجن مكونات عجينة العشر دقائق أولاً بخلط كوب ونصف من الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.

2/ نضيف كوب ونصف من الماء الدافئ بشكل تدريجي مع المكونات السابقة حتى تتكون عجينة متجانسة.

3/ نترك العجينة حتى تختمر لمدة عشر دقائق ثم نضيف باقي المكونات وهي نصف كوب من الزيت وكوبين ونصف من الدقيق بالتدريج حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية ولا تلتصق في اليد.

4/ نترك العجينة حتى تختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة ثم نقسم العجينة إلى كرات متساوية.

5/ نفرد كل كرة من كرات العجينة على شكل مستطيل ثم نضع بها حشوة البيتزا المكونة من صوص البيتزا ثم وضع حلقات الفلفل وحلقات الزيتون ثم نضع الجبنة الموتزاريلا.

6/ نلف البيتزا رول ثم نقطعها إلى حلقات بواسطة سكين ونتركها حتى تختمر مرة أخرى لمدة عشر دقائق.

7/ نرص لفائف البيتزا في صينية مدهونة بالزيت ثم ندخلها إلى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة ونقدمها.

الجبنة الموتزاريلا طريقة عمل رولات البيتزا صوص البيتزا

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