طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

لقمة القاضي، تشتهر بعدة أسماء اللقيمات، فتسمى “لقمة القاضي، العوامة، الزلابيا"، وباليوناني اسمها “لاكومادوس”، وهي بسيطة المكونات وسهلة التحضير.

المقادير:

1 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة نشا (كورن فلور)

¼ ملعقة صغيرة سكر

مقادير الخميرة :

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

¼ ملعقة صغيرة سكر

¾ كوب ماء دافئ

مقادير القطر (الشيرة) :

1 كوب سكر

1 كوب ماء

قليل من قطرات الليمون

طريقة التحضير :

- نضع المكونات الجافة في البداية معا في وعاء عميق و نخلطهم معا .

- ثم نضيف الزيت و الخميرة التي حضرتيها . ثم نعجنها جيدا حتى تتكون معنا عجينة لينة كعجينة الكيك .

- حركي عجينة لقمة القاضي كل 15 دقيقة حتى تتخلصي من فقاعات الهواء المتكونة من الخميرة .

- يجب ان تغطي الإناء الموضوع فيه العجينة حتى تبقى طرية .

- نترك العجينة حتى تخمر حوالي 15 دقيقة على الأقل .

- اقلي العوامات في زيت غزير.



طريقة القلي :

- اقلي العوامة على مرتين للحصول علي القرمشة ، حيث اول مرة نقليها و نحركها الى ان تأخذ العجينة اللون الذهبي الفاتح ، ثم نرفعها من الزيت و نضعها في مصفاة .

- نقوم بإنزال العوامة الذهبية الى الزيت الغزير مرة أخرى و نراعي التحريك المستمر الى ان نحصل على لون العوامة المطلوب ثم نرفعها من الزيت و نضعها في القطر البارد و نحركها ثم نرفعها، وبذلك تكون اللقيمات جاهزة .