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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل لقمة القاضي
طريقة عمل لقمة القاضي

لقمة القاضي، تشتهر بعدة أسماء اللقيمات، فتسمى “لقمة القاضي، العوامة، الزلابيا"، وباليوناني اسمها “لاكومادوس”، وهي بسيطة المكونات وسهلة التحضير.

المقادير:
1 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة نشا (كورن فلور) 
¼ ملعقة صغيرة سكر

مقادير الخميرة :
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
¼ ملعقة صغيرة سكر
¾ كوب ماء دافئ

مقادير القطر (الشيرة) :
1 كوب سكر
1 كوب ماء
قليل من قطرات الليمون

طريقة التحضير :
- نضع المكونات الجافة في البداية معا في وعاء عميق و نخلطهم معا .
- ثم نضيف الزيت و الخميرة التي حضرتيها . ثم نعجنها جيدا حتى تتكون معنا عجينة لينة كعجينة الكيك .
- حركي عجينة لقمة القاضي كل 15 دقيقة حتى تتخلصي من فقاعات الهواء المتكونة من الخميرة .
- يجب ان تغطي الإناء الموضوع فيه العجينة حتى تبقى طرية .
- نترك العجينة حتى تخمر حوالي 15 دقيقة على الأقل .
- اقلي العوامات في زيت غزير.

طريقة القلي :
- اقلي العوامة على مرتين للحصول علي القرمشة ، حيث اول مرة نقليها و نحركها الى ان تأخذ العجينة اللون الذهبي الفاتح ، ثم نرفعها من الزيت و نضعها في مصفاة .
- نقوم بإنزال العوامة الذهبية الى الزيت الغزير مرة أخرى و نراعي التحريك المستمر الى ان نحصل على لون العوامة المطلوب ثم نرفعها من الزيت و نضعها في القطر البارد و نحركها ثم نرفعها، وبذلك تكون اللقيمات جاهزة .

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