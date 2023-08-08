طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

لقمة القاضي، تشتهر بعدة أسماء اللقيمات، فتسمى “لقمة القاضي، العوامة، الزلابيا"، وباليوناني اسمها “لاكومادوس”، وهي بسيطة المكونات وسهلة التحضير.
المقادير:
1 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة نشا (كورن فلور)
¼ ملعقة صغيرة سكر
مقادير الخميرة :
1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
¼ ملعقة صغيرة سكر
¾ كوب ماء دافئ
مقادير القطر (الشيرة) :
1 كوب سكر
1 كوب ماء
قليل من قطرات الليمون
طريقة التحضير :
- نضع المكونات الجافة في البداية معا في وعاء عميق و نخلطهم معا .
- ثم نضيف الزيت و الخميرة التي حضرتيها . ثم نعجنها جيدا حتى تتكون معنا عجينة لينة كعجينة الكيك .
- حركي عجينة لقمة القاضي كل 15 دقيقة حتى تتخلصي من فقاعات الهواء المتكونة من الخميرة .
- يجب ان تغطي الإناء الموضوع فيه العجينة حتى تبقى طرية .
- نترك العجينة حتى تخمر حوالي 15 دقيقة على الأقل .
- اقلي العوامات في زيت غزير.
طريقة القلي :
- اقلي العوامة على مرتين للحصول علي القرمشة ، حيث اول مرة نقليها و نحركها الى ان تأخذ العجينة اللون الذهبي الفاتح ، ثم نرفعها من الزيت و نضعها في مصفاة .
- نقوم بإنزال العوامة الذهبية الى الزيت الغزير مرة أخرى و نراعي التحريك المستمر الى ان نحصل على لون العوامة المطلوب ثم نرفعها من الزيت و نضعها في القطر البارد و نحركها ثم نرفعها، وبذلك تكون اللقيمات جاهزة .