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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل عائلة شهيد فلسطيني في نابلس

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، منزل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح خروشة، في مُخيم عسكر، شرق نابلس بشمال الضفة الغربية المُحتلة. 

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد ست ساعات من الاقتحام.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت نحو 60 شخصا من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة في أحد المساجد، بينهم 20 طفلا. 

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وحاصرت منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة، في مُخيم عسكر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل إن شابا أصيب بالرصاص الحي إضافة إلى اثنين آخرين بشظايا الرصاص، فيما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقل أحد المواطنين إلى المستشفى بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب. 

وأضاف أن طواقم الهلال تعاملت مع 185 حالة اختناق، وأخلت عائلة مكونة من خمسة أفراد، ومسنة، عقب إصابتهم بحالات اختناق بالغاز السام، كما تعاملت مع 4 حالات سقوط. 

يذكر أن الشهيد عبد الفتاح خروشة (49 عاما)، ارتقى برصاص الاحتلال خلال العدوان على مخيم جنين في السابع من شهر مارس الماضي.

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