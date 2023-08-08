عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

أحال المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية ، سائق يعمل بتطبيق اند درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطنة عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها واستمعت النيابة لأقوال الضحية.

ما تفصيلات إقرارك تحديدا ؟

ج اللي حصل إن أنا كنت شغال في مدينة نصر، وبعدين جالي ريكويست من عميلة أوصلها أكتوبر وبعدين وإحنا عند طريق الواحات لقيتها بتقولي أقف على جنب عشان عايز أرجع وبعدين فتحتلها الباب لقيتها قالتلي اعملي تنفس صناعي وأنا عملتلها فعلا وبعدين هي ابتدت تغريني عشان كانت لابسة ميني جيب وجسمها کله باین وصدرها باين وعمالة تفتح أكثر في الهدوم وبعدين انا ضعفت وهي كانت مسلمة وبعدها صرخت وانا لما صرخت هددتها وقلتلها هضربك لو مسكتيش وسبتها وهي كانت عايزة تنزل فانا قلتلها انا مش هسيبك انا هوصلك ووصلتها وبعدين سبتها تمشي ومدفعتش الحساب وبعدين انا فضلت احاول اوصلها عشان اراضيها ورحتلها امبارح في كافيه في اكتوبر ولما رحت لقيتها هناك فانا قعدت معاها عشان تعرفني واتقدملها وبعدين فجاة لقيت المباحث جت وخداني علي القسم وده كل اللي حصل.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها ، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( اند درايف) لإيصالها إلى وجهتها وحضر اليها قائد للمركبة الآلية لتوصيلها الي وجهتها وما ان وصل الي مكان خال عن أعين المارة حتي أوقف السيارة، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس ثدييها وموطن العفة منها بكلتا يديه.