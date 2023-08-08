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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يعتمد 289 حالة تصالح علي مخالفات البناء بنويبع وأبو رديس

اعتماد التصالح
اعتماد التصالح

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ٢٨٩ حالة تصالح في مخالفات البناء بمدينتي أبورديس ونويبع ، وذلك خلال عرض رئيسي مدينتي نويبع وابورديس.

وصدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 10 قرارت لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع   بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة نويبع  146 حالة تصالح .

كما صدق محافظ جنوب سيناء،  على عدد 6 قرارت لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابورديس " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء سامح متولى رئيس مدينة ابودريس، بديوان عام المحافظة بطور سيناء
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً  على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 145 حالة تصالح .

ووجه محافظ جنوب سيناء ، بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها. 

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فودة تصالح جنوب سيناء نويبع ابورديس

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