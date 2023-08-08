حاول يهرب من سطو على ميكروباص.. تفاصيل جريمة مقتل مواطن بدمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق نارى وتوفى أثناء إسعافه.

بالفحص تبين أنه أثناء استقلال المجني عليه سيارة أجرة "ميكروباص" ، فوجئ قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى استيقاف السيارة وحال محاولته الهرب قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار نارى تجاه "الميكروباص" مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الامن العام توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم ( 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة المركز) مستخدمين (سيارة "ميكروباص" ، دراجة نارية ، بندقية آلية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (البندقية الآلية – عدد من الطلقات - 2 سلاح أبيض - الميكروباص والدراجة النارية) المستخدمين فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.