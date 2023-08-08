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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات خطيرة في النيجر.. 40 شاحنة محملة بالمسلحين تتجه إلى العاصمة

تطورات خطيرة في
تطورات خطيرة في النيجر

كشف مصدر عسكري لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن القوات المسلحة في النيجر نشرت تعزيزات في العاصمة نيامي تحسبا لأي تدخل عسكري محتمل، وذلك بعد ساعات فقط من رفض المجلس العسكري الذي يدير البلاد الالتزام بالموعد النهائيلمجموعة الإيكواس.

ووفقا لشبكة "سي إن إن"، وصلت قافلة مكونة من  40 شاحنة بيك-أب محملة بالمسلحين بحلول ليل مساء الأحد وجلبت القوات من أجزاء أخرى من البلاد لطمأنة الجمهور المتوتر والاستعداد للمعركة المحتملة.

وتشهد النيجر حالة من الفوضى السياسية، منذ أواخر الشهر الماضي، عندما أطيح بالرئيس محمد بازوم في انقلاب قام به الحرس الرئاسي.

وقامت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد أيام بسن عقوبات وإصدار إنذار نهائي للمجلس العسكري الحاكم بتدخل عسكري محتمل.

وجاء ذلك الموعد النهائي وانتهى يوم الأحد دون أي تغيير في الوضع السياسي.

ولا يزال بازوم معزولا ولا يزال مكانه مجهولا للجمهور.

والمجلس الوطني لحماية الوطن، الاسم الرسمي للمجلس العسكري، لا يزال مسؤولا فعليا عن النيجر.

وقال زعيم المجلس العسكري يوم الأحد إن القوات المسلحة في النيجر ستغلق المجال الجوي للبلاد بسبب التهديد بالتدخل العسكري. ما سيأتي بعد ذلك غير واضح.

وأكد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إنهم يفضلون إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، لكنهم أكدوا على استعدادهم للجوء إلى استخدام القوة كملاذ أخير لإعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة.

ومن المقرر أن تعقد الكتلة اجتماعا آخر يوم الخميس بشأن الوضع.

وقالت رئيسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والرئيسة السابقة لليبيريا إيلين جونسون سيرليف يوم الإثنين إنها تعتقد أن المجموعة ستكون قادرة على إيجاد حل للوضع في النيجر.

وتابعت: "أعتقد حقًا أنه قد يبدو الآن أننا نتجه نحو أزمة كبيرة، ونحن نتجه نحو أعمال عنف وصراعات كبيرة. أعتقد أن سلطات الإيكواس سوف تجد طريقة للخروج من ذلك".

وأكدت لشبكة "سي إن إن"، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "لن تتخذ أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تدمير البلدان أو وفاة الناس".

من ناحية أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين إنه "قلق" بشأن استمرار احتجاز بازوم، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسمه.

وأثارت حالة عدم اليقين قلق سكان نيامي العاصمة، وتدفق بعض الناس على محلات السوبر ماركت لشراء المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز وزيت الطهي بكميات كبيرة ، بينما حاول البعض الآخر الفرار. قال موظفو شركات الحافلات المحلية إن معظم الخطوط خارج العاصمة محجوزة بالكامل.

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