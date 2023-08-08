عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد العمل داخل مجمع مواقف السرفيس الجديد بالمريوطية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  ان المحافظة تتوسع في إقامه مواقف السرفيس الحضارية خاصه بالمناطق التي تخدم قطاعات سكانية كبيرة وذلك للتسهيل علي المواطنين ومنع الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس وما يصاحبه من اعاقات للحركة المرورية وبعض السلوكيات الخاطئة من البعض في عدم الالتزام بالتعريفات المحددة . 


تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته لمتابعه انتظام العمل داخل مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية الواقع بين شارعي الملك فيصل والهرم والذي تم افتتاحه منذ أيام في اطار المتابعات الدورية للتأكد من تواجد سيارات السرفيس داخل الموقف والالتزام بخطوط السير والتعريفات المحددة. 


ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان ورئيس حي الطالبية بمراجعه  أرصفه المشاة والصيانة الدورية لكافه مكونات مجمع المواقف بما يضمن الحفاظ علي ما تم إنجازه بالشكل الحضاري اللائق . 
 

وشدد المحافظ علي رئيس جهاز السرفيس بضرورة زيادة عدد سيارات السرفيس علي خطوط اكتوبر وزايد والمعادي بالموقف لاستيعاب حجم التوافد من المواطنين الراغبين في التنقل لتلك المناطق وذلك استجابه لمطالب المواطنين. 


وأكد ضرورة التنسيق الدوري مع الإدارة العامة للمرور  لمنع الوقوف العشوائي لسيارات الميكروباص بالطريق العام والالتزام بالتواجد داخل الموقف لإحكام السيطرة علي حركة التنقل والتعريفات وخطوط السير وعدم إعاقة الحركة المرورية. 


وحرص المحافظ علي التحاور مع المواطنين والاطلاع منهم عن اي معوقات تواجههم ومستوي الخدمات داخل الموقف حيث أشادو بانتظام العمل بالموقف والتواجد الدوري للسيارات السرفيس وتنوع خطوط السير والتنقل .


رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

IMG-20230808-WA0019
IMG-20230808-WA0019
IMG-20230808-WA0007
IMG-20230808-WA0007
IMG-20230808-WA0015
IMG-20230808-WA0015
IMG-20230808-WA0018
IMG-20230808-WA0018
IMG-20230808-WA0006
IMG-20230808-WA0006
IMG-20230808-WA0010
IMG-20230808-WA0010
IMG-20230808-WA0008
IMG-20230808-WA0008
IMG-20230808-WA0013
IMG-20230808-WA0013
IMG-20230808-WA0014
IMG-20230808-WA0014
IMG-20230808-WA0009
IMG-20230808-WA0009
IMG-20230808-WA0017
IMG-20230808-WA0017
IMG-20230808-WA0011
IMG-20230808-WA0011
IMG-20230808-WA0016
IMG-20230808-WA0016
IMG-20230808-WA0012
IMG-20230808-WA0012
IMG-20230808-WA0005
IMG-20230808-WA0005
أحمد راشد محافظ الجيزة الحركة المرورية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الملك فيصل هيئة النظافة جهاز السرفيس حي الطالبية حي الهرم رئيس هيئة النظافة رئيس جهاز السرفيس رئيس حي الطالبية رئيس حى الهرم مواقف السرفيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

اثارة في الهرم.. عبدالمولى ينهي حياة زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

مفاجآت في الصفة التشريحية لـ طبيب الساحل.. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

موضوعات متعلقة

إزالة 12 حالة تعد على الطريق العام بالبدرشين |شاهد

استجابة لشكاوى المواطنين.. رفع تجمع للمخلفات بقطعة أرض في كرداسة |شاهد

لجهوده المتميزة.. أشرف صبحي يكرم وكيل وزارة شباب الجيزة| شاهد

محافظ الجيزة يوقع بروتوكول تعاون لتطوير منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء

خلال حملة مكبرة.. رفع 366 حالة إشغال طريق من شوارع الدقي

بيطري الجيزة: ضبط 13 طنا و404 كيلو لحوم ومفروم دواجن غير صالحة

محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع تطوير ورفع كفاءة محور المنصورية

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعي السوق الحضارية والصرف الصحي بمدينة العياط| شاهد

ترشيحاتنا

إنجازات السيسي.. تأهيل الترع والصرف المغطى أهم مشروعات حياة كريمة بـ20 محافظة

وزير التعليم العالي: أول سيارة كهربائية بصناعة مصرية ستكون متاحة خلال 9 شهور

أوكرانيا تكتشف «شبكة عميلات روسيات» في دونيتسك

روسيا تعلن قصف مركز قيادة في أوكرانيا والسيطرة على عدة مناطق

خناقة ثأرية كادت تقتل إسماعيل ياسين في حفل زفاف| اعرف القصة

وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب البرلمان باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

أمريكا.. فيديو لسيدة تفاجأت بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ