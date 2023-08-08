محافظ الجيزة يتفقد العمل داخل مجمع مواقف السرفيس الجديد بالمريوطية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة تتوسع في إقامه مواقف السرفيس الحضارية خاصه بالمناطق التي تخدم قطاعات سكانية كبيرة وذلك للتسهيل علي المواطنين ومنع الوقوف العشوائي لسيارات السرفيس وما يصاحبه من اعاقات للحركة المرورية وبعض السلوكيات الخاطئة من البعض في عدم الالتزام بالتعريفات المحددة .



تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته لمتابعه انتظام العمل داخل مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية الواقع بين شارعي الملك فيصل والهرم والذي تم افتتاحه منذ أيام في اطار المتابعات الدورية للتأكد من تواجد سيارات السرفيس داخل الموقف والالتزام بخطوط السير والتعريفات المحددة.



ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الإسكان ورئيس حي الطالبية بمراجعه أرصفه المشاة والصيانة الدورية لكافه مكونات مجمع المواقف بما يضمن الحفاظ علي ما تم إنجازه بالشكل الحضاري اللائق .



وشدد المحافظ علي رئيس جهاز السرفيس بضرورة زيادة عدد سيارات السرفيس علي خطوط اكتوبر وزايد والمعادي بالموقف لاستيعاب حجم التوافد من المواطنين الراغبين في التنقل لتلك المناطق وذلك استجابه لمطالب المواطنين.



وأكد ضرورة التنسيق الدوري مع الإدارة العامة للمرور لمنع الوقوف العشوائي لسيارات الميكروباص بالطريق العام والالتزام بالتواجد داخل الموقف لإحكام السيطرة علي حركة التنقل والتعريفات وخطوط السير وعدم إعاقة الحركة المرورية.



وحرص المحافظ علي التحاور مع المواطنين والاطلاع منهم عن اي معوقات تواجههم ومستوي الخدمات داخل الموقف حيث أشادو بانتظام العمل بالموقف والتواجد الدوري للسيارات السرفيس وتنوع خطوط السير والتنقل .



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان و طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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