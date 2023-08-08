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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر والإمارات نموذج يحتذى به في العلاقات العربية

رفعت شكيب، عضو لجنة
رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، جاء في وقت مهم لتبادل وجهات النظر بشأن المنطقة العربية.

 

وأكد "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، فرصة ذهبية لوضع رؤية مستقبلية للشعوب العربية، وتعزيز مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين لتوسيع آفاق الاستثمار والشراكة الاستراتيجية خاصة أن الدولتين يجمعهم تاريخ مشترك.

 

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن العلاقات المتبادلة بين مصر والإمارات نموذج يحتذى به في العلاقات العربية، خاصة وأنها تُشكل دفعة جديدة لمسار العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية في التقدم والبناء والتنمية.

 

واختتم النائب رفعت شكيب، بجولات رئيس دولة الإمارات بشوارع مدينة العلمين، مؤكداً أن زيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات إلى مصر والتجول في شوارع مدينة العلمين الجديدة دون حراسة، تؤكد أن مصر بلد السلام والأمن والأمان، مشيرا إلى أهمية اللقاء لضخ دماء جديدة في الشعب العربي لدعم القضايا العربية . 

رفعت شكيب لجنة الشؤون الدستورية حمد بن زايد آل نهيان الرئيس السيسي

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