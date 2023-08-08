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برلمان

برلمانية: افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفسية يعيد القاهرة التاريخية لمكانتها

أسماء الجمال، عضو
أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

قالت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسجد السيدة نفيسة - رضى الله عنها - بعد أعمال التطوير والترميم، يُعيد القاهرة التاريخية لمكانتها ويدعم السياحة الدينية في مصر ويعزز مكانة آل البيت عند جموع الشعب المصرى المُحب لآل البيت رسول الله.

 

وأشارت "الجمال" إلي أن مساجد آل بيت النبوة تستعيد رونقها وعظمة تاريخها مرة أخري ضمن حركة تطوير بدأت بتوجيهات رئاسية، موضحة أن تم خلال الفترة الماضية تطوير مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بالقاهرة، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، واليوم افتتاح الرئيس السيسى مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، بعد التطوير، مما يعني أننا أمام خطة مدروسة لتطوير مساجد آل البيت.

 

وأوضحت "الجمال" أنه من  المقرر أن يفتح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها أمام جموع الزائرين والمصلين والمحبين يوم الجمعة القادمة الموافق 11 أغسطس الجاري، لافتة إلي أن أعمال خطة تطوير مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، شملت الارتقاء بشارع الأشرف والمعروف شعبيا باسم "شارع الأشراف" نسبة لما يضمه الشارع من أضرحة ومقامات لآل بيت النبوة رضي الله  عنهم،  ليكون على غرار شارع المعز، وأشبه بمتحف مفتوح أمام الزوار، فضلا عن إقامة بوابة على مدخل شارع الأشرف مع الاستعانة بعربات كهربائية لخدمة زوار الشارع، كما شملت خطة التطوير طلاء واجهات العقارات في الشارع، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، وتطوير المساجد والأضرحة الموجودة على طول الشارع، إلى جانب زيادة المساحات الخضراء في ميدان السيدة نفيسة رضي الله عنها، ومراعاة البعد البيئي، وتطوير الجزر الوسطى، وتجميل ورصف الأرضيات والأرصفة ورفع كفاءة الإضاءة. 

 

وتفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة، كما أدى الصلاة فيه، ورافق الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند خلال تفقد أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة وخالد عبدالعال محافظ القاهرة واستمع الرئيس السيسي لتلاوة آيات من القرآن الكريم .

أسماء الجمال عبد الفتاح السيسي لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب مسجد السيدة نفيسة

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