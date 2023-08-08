سيراميكا كليوباترا يضم مارسيلو لاعب لافيينا 5 مواسم

وقع علاء مارسيلو لاعب لافيينا اف سي على عقود انتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا للانتقال إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

ووقع مارسيلو على عقد مدته خمس سنوات بعد حصوله على الاستغناء الخاص من نادي لافيينا اف سي بعد دفع نادي سيراميكا المبلغ المطلوب مع حصول نادي لافيينا علي نسبة إعادة بيع .

وكان قد تلقي نادي لافيينا، لعرضين للاعبه البارز علاء مارسيلو، حيث كشف المجلس الإداري برئاسة محمود الأسيوطي عن تلقي العروض من نادي بدوري الدرجة الثانية الإسباني وآخر من فريق ميزوكوفيشدى المجري الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المجري الممتاز،قبل أن يستطيع نادي سيراميكا الحصول علي خدمات اللاعب لمدة ٥ مواسم .