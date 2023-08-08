إطلالة جذابة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها |شاهد

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ايمان العاصي، بإطلالة جريئة حيث ارتدت مايوه باللون الأسود، واعتمدت في إطلالتها علي الشعر الكيرلي وبعض الأكسورات الأنيقة.

خاضت إيمان العاصي السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل “جعفر العمدة”، في دور جديد ومختلف عليها لمتجسده من قبل.

حقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من قبل الجمهور وتفاعلا كبيرا، لدرجة توقع الجمهور لأحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”

دارت أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي ابنهبطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.