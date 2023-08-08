تعيين سامح حمودة رئيسا تنفيذيا لمصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعيين سامح السيد إبراهيم حمودة، عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة.

وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أعلنت، الأحد الماضي، عن قبول استقالة تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 4 أغسطس 2023.

أرباح الشركة

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من

يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.