مصر الجديدة للإسكان: ندرس عرضا لتطوير أرض هليوبارك

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ،التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام موافقة مجلس ادارتها على دراسة العرض المقدم لأرض هليوبارك والتفاوض عليه.



ولم تذكر مصر الجديدة للإسكان أية تفاصيل حول العرض المقرر دراسته بحسب ما جاء في بيان للشركة اليوم الثلاثاء .

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير نفت في أبريل الماضي تلقيها لم أي عروض رسمية من مجموعة الدار الإماراتية بشأن الشراكة في أرض هليو بارك.

وفي يناير الماضي ألغت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مزايدة تطوير أرض مشروع هليوبارك بالقاهرة الجديدة على مساحة 1695 فدانًا مؤكدة أن الإلغاء لن يترتب عليه أي حقوق أو التزامات أو تبعات قانونية.



وأشارت شركة مصر الجديدة للإسكان الي أن قرارها يعود الي الظروف الاقتصادية وما يشهده السوق العقاري من ارتفاع ملحوظ في تقييمات الأراضي، مع مضي أكثر من 6 أشهر على آخر تحديث للتقييمات التي بنيت على أساسها المزايدة ومسودات الاتفاقيات السابقة.



وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية ديسمبر 2022 بلغ نحو 603.23 مليون جنيه.

وسجلت إيرادات النشاط خلال فترة الـ18 شهراً نحو 1.99 مليار جنيه.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.