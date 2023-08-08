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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهود كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنتشر بالمحافظات

جهود كيانات التحالف
جهود كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدي كيانات التحالف قافلة طبية لأهالي الفرافرة وأبو نصة  وأبو الهول والكفاح بمحافظة الوادي الجديد تضم العديد من التخصصات للكشف والمتابعة وتقديم العلاج بالمجان لأهالي المحافظة، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية.

مؤسسة أبو العينين الخيرية 

كما نظمت مؤسسة أبو العينين الخيرية عضو التحالف الوطني زيارة لمركز "أبو بكر الصديق" لعلاج الفشل الكلوي بصفط اللبن ودار "نداء عمري" لإستضافة المسنين بفيصل لتقديم أكثر من 300 وجبة غذائية تم تجهيزها خصيصاً وتحت إشراف الاطباء المعالجين لمرضى الفشل الكلوي.

وفي محافظة الدقهلية قامت جمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة بتنظيم معرض خيري لتوزيع أكثر من 10 آلاف قطعة ملابس واحذية بالمجان علي الفئات الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

جهود كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنتشر بالمحافظات
جهود كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنتشر بالمحافظات
جهود كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنتشر بالمحافظات
جهود كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنتشر بالمحافظات
التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني مؤسسة راعى مصر للتنمية الوادى الجديد مؤسسة ابو العينين مؤسسة أبو العينين الخيرية

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