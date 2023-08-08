شاهد.. مشهد مأساوي للحظات الأخيرة لصبي قبل وفاته بدقائق أمام أسرته

نشرت اسرة مكلومة صورة تفطر القلوب لابنهم ذات السابع السنوات، تظهر لحظاته الأخيرة قبل وفاته التراجيدية اثر لعبه بمواد أبناء سامة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، تم تصوير آرثر إيمانويل بيتنكورت ، من البرازيل ، وهو جالسًا في كومة كبيرة من مسحوق الحجر الجيري الأبيض - ولكن ذبك قبل دقائق فقط من تسممه بسبب الغبار السام للحجر الجيري.

صورة مأساوية للحظات الأخيرة لصبي قبل وفاته

وكان الصبي استنشق أثناء اللعب في التل الجيري، جزيئات المسحوق التي تركت على جانب الطريق بالقرب من منزله في إيبيرانجا ، جنوب البرازيل.

غالبًا ما يستخدم مسحوق الحجر الجيري في البناء لتصنيع المواد بما في ذلك الطوب والأسمنت والخرسانة.

صورة مأساوية للحظات الأخيرة لصبي قبل وفاته



يحتوي على جزيئات السيليكا الدقيقة ، والتي تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أنها يمكن أن تسبب تورمًا داخل الرئتين وتؤدي إلى مرض رئوي طويل الأمد يسمى السحار السيليسي.

فيما تم نقل آرثر إلى المستشفى في 3 أغسطس بعد أن لعب في كومة من المسحوق ولكن تم إعلان وفاته للأسف عند وصوله.