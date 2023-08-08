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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. مشهد مأساوي للحظات الأخيرة لصبي قبل وفاته بدقائق أمام أسرته

صورة مأساوية للحظات
صورة مأساوية للحظات الأخيرة لصبي قبل وفاته

نشرت اسرة مكلومة صورة تفطر القلوب لابنهم ذات السابع السنوات، تظهر لحظاته الأخيرة قبل وفاته التراجيدية اثر لعبه بمواد أبناء سامة.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، تم تصوير آرثر إيمانويل بيتنكورت ، من البرازيل ، وهو جالسًا في كومة كبيرة من مسحوق الحجر الجيري الأبيض - ولكن ذبك قبل دقائق فقط من تسممه بسبب الغبار السام للحجر الجيري.

صورة مأساوية للحظات الأخيرة لصبي قبل وفاته

وكان الصبي استنشق  أثناء اللعب في التل الجيري، جزيئات المسحوق التي تركت على جانب الطريق بالقرب من منزله في إيبيرانجا ، جنوب البرازيل.

غالبًا ما يستخدم مسحوق الحجر الجيري في البناء لتصنيع المواد بما في ذلك الطوب والأسمنت والخرسانة.

صورة مأساوية للحظات الأخيرة لصبي قبل وفاته


يحتوي على جزيئات السيليكا الدقيقة ، والتي تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية من أنها يمكن أن تسبب تورمًا داخل الرئتين وتؤدي إلى مرض رئوي طويل الأمد يسمى السحار السيليسي. 

فيما تم نقل آرثر إلى المستشفى في 3 أغسطس بعد أن لعب في كومة من المسحوق ولكن تم إعلان وفاته للأسف عند وصوله.

صورة اللحظات الأخيرة البرازيل مواد أبناء مواد أبناء سام

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