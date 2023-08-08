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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس السكر .. كثرة التبول والضعف مؤشر لهذا المرض الخطير

التبول المتكرر
التبول المتكرر

يعد التبول المتكرر من مؤشرات الإصابة بمرض السكري، ولكنه مؤشر أيضا لأمراض الكلى المزمنة الى أكثر المشكلات الصحية شيوعا خاصة بين كبار السن. 

ووفقا لما جاء في كليفند كلينك فإن المراحل المبكرة من مرض الكلى ، عادة لا تظهر عليك أعراض ملحوظة مع تفاقم المرض ، وقد تشمل الأعراض ما يلي:

التبول المتكرر في كثير من الأحيان.
التعب والضعف وانخفاض مستوى الطاقة.
فقدان الشهية من علامات امراض الكلى
تورم في اليدين والقدمين والكاحلين.
ضيق في التنفس.
بول رغوي أو شمبانيا.
عيون منتفخة.
جلد جاف وحكة.
صعوبة في التركيز.
مشاكل في النوم من علامات امراض الكلى 
خدر من علامات امراض الكلى 
الغثيان أو القيء.
تشنجات العضلات.
ضغط دم مرتفع.
سواد بشرة بدون سبب 
 

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