طفرة غير مسبوقة.. كوبري الشيخ مبارك شاهد على إنجازات السيسي بكفر الشيخ| صور

شهدت محافظة كفر الشيخ، العديد من المشروعات التنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمتها مشروعات الكباري والطرق الجديدة التي ساهمت في تدفق الاستثمارات باعتبارها شرايين تنمية جديدة في المحافظة.

ويأتي كوبري بلطيم العلوي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال سبتمبر عام 2019، عبر الفيديو كونفرانس، على رأس المشروعات التنموية والاستثمارية، وبلغت تكلفة الكوبري 76 مليون جنيه، وطوله 750 مترًا بعرض 22 مترًا، ويهدف إلى تحقيق السيولة المرورية على الطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ والإسكندرية.

طريق «كفر الشيخ/المحلة» يهدف لتقليل المسافة بين المدينتين

ويُعد طريق «كفر الشيخ / المحلة الكبرى»، واحداً من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، حيث يبلغ طوله نحو 32 كيلو متراً بتكلفة نحو 600 مليون جنيه، وساهم هذا الطريق في تقليل زمن رحلة السفر من كفر الشيخ إلى مدينة المحلة والعكس.

كما يُعد طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج، أحد المشاريع الشاهدة على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد نقلة كبيرة لربط شرايين التنمية، فهو يربط 3 محافظات معًا، هى الغربية وكفر الشيخ ويسهل حركة المواصلات بينهم.

سباق مع الزمن للانتهاء من دولي دسوق

وتسابق الحكومة الزمن للانتهاء من المرحلة الأولى لهذا المشروع والتي تبلغ تكلفتها مليار و26 مليون جنيه، لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة، ليساهم بشكل كبير في إنجاز مدة المسافة بين مدينة كفر الشيخ ومدن دسوق وفوة ومطوبس بشكل خاص والمحافظات المجاورة.

وتهدف عملية تنفيذ هذا المشروع إلى ربط مدينة كفر الشيخ بمدينة دسوق بطريق حر جديد؛ كبديل للطريق الحالي ضمن المحور العرضي المتكامل المحلة/كفر الشيخ/ دسوق/ دمنهور/ حوش عيسي/ الطريق الصحراوي بطول إجمالي 170 كم؛ وذلك لتسهيل الربط والحركة المرورية ونقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات هي الغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، مما يقلل من زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل من معدلات التلوث الناتج عن الازدحام المروري.

ونجحت الهيئة العامة للطرق في تصميم هذا الطريق وفقًا لأحدث المواصفات العالمية القياسية، فطريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج الجديد يبلغ عرضه 11.25 متر بكل اتجاه، ويضم 3 حارات، إضافة إلى طبان مرصوف، ويشمل – أيضًا – هذا المشروع العملاق على إنشاء 13 كوبري علويًا لإلغاء التقاطعات، وفي الوقت نفسه يتم في هذا المشروع إنشاء 9 أنفاق، إلى جانب أعمال الحمايات.

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