عضو مجلس إدارة الأهلي: المقابلات الشخصية للعضوية مستمرة بنظام «الأونلاين»

أكد محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الاهلي عضو لجنة العضوية، أن المقابلات الشخصية مع الراغبين في الاشتراك بعضوية الأهلي العامة «كل الفروع» أو أي من فروعه (الشيخ زايد- التجمع الخامس) مستمرة بنظام «الأونلاين»، للتيسير على المتقدمين سواء كانوا من داخل أو خارج البلاد.

وأضاف أن كل الإجراءات الخاصة بالانضمام لعائلة الأهلي تجري بنظام «الأونلاين» من خلال الرابط الذي تم الإعلان عنه عبر الحسابات الرسمية للنادي.

وأشار إلى أن لجنة العضوية خلال اجتماعاتها في الفترة الماضية استقبلت عددًا كبيرًا من المتقدمين، خاصة وأن هناك زيادة في أسعار اشتراك العضوية مع أول سبتمبر.