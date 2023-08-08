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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نصر الله: سنسحق كل شبر يقف فيه

يوآف جالانت
يوآف جالانت

وجه وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذير إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله، مهددا باستخدام القوة الساحقة ضد الحزب.

جاء ذلك خلال جولة أجراها جالانت على طول الحدود الشمالية، برفقة قادة عسكريين كبار وتفقد منطقة مزارع شبعا المحتلة التي أثارت الكثير من التوترات في الفترة الأخيرة.

وقال جالانت محذرا: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا.. لن نتردد في استخدام كل قوتنا وسحق كل شبر يقف فيه حزب الله".

وأضاف جالانت "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بكل السبل المتاحة. على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - فنحن جميعًا متحدون".

وأوضح الوزير بشكل لا لبس فيه "لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فقد أجرى جالانت تقييما للوضع في منطقة مزارع شبعا وتحدث عن آخر التطورات في القطاع.

كما تلقى جالانت من القادة لمحة عامة عن الجهود الجارية على طول الحدود، والتقدم المحرز في بناء الحاجز الجاري تنفيذه هذه الأيام وتوقف عند أهمية إنجازه سريعا وتعزيز القوى في نشاطها بمواجهة التحديات المتزايدة في القطاع الشمالي.

وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت زعيم حزب الله حسن نصر الله حزب الله إسرائيل منطقة مزارع شبعا

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