محافظ الدقهلية يشكل لجنة لمتابعة أعمال ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تشكيل لجنة والنزول علي الطبيعة لمتابعة أعمال الاستشاري المسئول عن ترفيق مناطق ( ابن زيد - والزعفران - والمدينة المنورة ) التابعين لمركز المنصورة.



وكلف "مختار" المهندسة شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة بمتابعة أعمال اللجنة والإشراف عليها وإعداد تقرير مفصل عن الأعمال والعرض عليه اول بأول والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة لتذليل كافة المعوقات.



وأشار المحافظ إلي أنه تم البدء في عمل الجسات لدراسة التربة في موقع محطة رفع الصرف الصحي والشوارع لتحديد أعماق الشبكات للمياه والصرف الصحي لخدمة هذه المناطق بعد سنوات طويلة.



كما أشار إلي أن مشكلة ترفيق المناطق الثلاث ( الزعفران وابن زيد والمدينة المنورة ) حلم طال انتظاره لسنوات طويلة من المواطنين المقيمين فيها ونسعي بكل قوه لتحقيقه.



وأكد " المحافظ " أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة التعليم والصحة وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة ، بالإضافة إلي حل كافة المشاكل التي تواجههم.



يذكر أن محافظ الدقهلية سبق وأن قرر تشكيل لجنة لمعاينة واختيار أرض مناسبة لعمل محطه رفع صرف صحي وارض لعمل موزع كهرباء لخدمة الثلاث مناطق، وقد انتهت اللجنة من تحديد قطعة الأرض المستهدف إنشاء محطة الرفع عليها، وجار نهو اجراءات نزع الملكية لها للبدء في تنفيذ المشروع.



جاء ذلك بحضور المهندسة سالمه عبدالمعطي إدارة المرافق بالمحافظة ، والمهندسه بريهام من مديرية الإسكان ، والمهندس وجدي ابوجبل ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، والمهندس احمد موسي مدير إدارة التصميمات بشركة المياه ، والمهندس هاني مشروعات مركز المنصورة وممثل المكتب الاستشاري مكتب الدكتور حاتم فاضل المهندس احمد الخولي.