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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أطعمة تساعد على سرعة التئام الجروح

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الأطعمة التي  تساعد علي سرعة التئام الجروح..

أطعمه تساعد علي سرعة التئام الجروح..

 

-الأطعمة الغنية بالبروتين، تعمل على تقوية وبناء عضلات الجسم، ولذا تناولك  للأطعمة الغنية بالبروتين لها دور كبير في عملية التئام الجروح، ولذا عليك الإكثار من تناول اللحوم والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان خصوصا الجبن القريش .

-الخضراوات الورقية، تحتوي على فيتامين ك، التي يساهم في تخثر الدم و وقف النزف، ولذك تناولك لها بشكل مستمر يعمل علي التئام الجروح، ولذا أكثر من تناول الخس، والجرجير والخيار.

-الأطعمة الغنية بالمعادن  كالحديد والزنك والفسفور تساعد على التئام الجروح بشكل سريع، ولذا تناول اللحوم الحمراء، والبقوليات، والمكسرات.

-الأطعمة الغنية بفتيامين سي، ثبتت فعاليتها في التئام الجروح؛ لأنها تحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، وإصلاح الجلد التالف، و تجديد خلايا الجسم، وأيضا التئام الجروح، ولذا تناول الكيوي والفلفل الألوان، والحمضيات.
 

التئام الجروح البقوليات والمكسرات الخضراوات الورقية الحمضيات اللحوم الحمراء اللحوم والدواجن

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