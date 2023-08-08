40 % زيادة في أسعار الأدوات المكتبية للطلاب.. فيديو

علق بركات رضا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية على زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بنسبة 40%، معقبًا: «هناك تضخم وارتفاع في الطباعة والورق والحبر وشح في الدولار».

وقال بركات رضا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تخضع للعرض والطلب، وارتفاع أسعار الكتب الخارجية منذ الترم الثاني العام الدراسي الماضي.

وتابع: هناك إقبال كبير من المصريين على شراء الكتب الخارجية، موضحًا أن الدورس الخصوصية السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس يتعامل مع دار نشر معين تطبع كتاب معين يلزم الطالب بشرائه.

وأوضح بركات، أن الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية لا تحتوي على إي معلومات أو إضافات زائدة عن الكتاب المدرسي، مشيرًا إلى أن الطالب يعتمد على الدورس الخصوصية ويقوم بشراء الكتب الخارجية.

وأشار بركات رضا إلى أن الأسر منهكة بسبب الدورس الخصوصية وارتفاع أسعار الكتب الخارجية، موضحًا أن الكتاب المدرسي ليس بنفس قيمة الكتاب الخارجي، كما أن الزيادة شملت جميع الأدوات المدرسية.