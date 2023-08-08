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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة اليابانية: الردع النووي الأمريكي أساسي لأمن البلاد

اليابان
اليابان

وصف كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، الردع النووي الأمريكي بأنه أساسي وفعال لحماية أمن البلاد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

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الحكومة اليابانية تهدف لتوفير 21 مليار دولار سنويا لمعالجة انخفاض المواليد

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تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال يونيو الماضي

 

وجاءت تصريحات كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية بعد وصف عمدة "هيروشيما" كازومي ماتسوي، الردع النووي بـ"الحماقة"، في فعاليات إحياء البلاد للذكرى الثامنة والسبعين لإلقاء القنبلة الذرية على المدينة.

وشدد "ماتسونو"، على أن حكومة بلاده لديها ثقة كاملة بالتزام واشنطن بالإيفاء بتعهداتها بموجب المعاهدة الأمنية اليابانية-الأمريكية، لافتًا إلى أنّ الردع الأمريكي الموسع، بما في ذلك الردع النووي، يعتبر أساسيًا في إطار الترتيبات الأمنية اليابانية الأمريكية طالما هناك تهديدات أمنية فعلية مثل تهديد الأسلحة النووية ضد اليابان.

الحكومة اليابانية حكومة اليابان لقاهرة الإخبارية هيروكازو ماتسونو القاهرة الإخبارية

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