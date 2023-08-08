تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال يونيو الماضي

تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 2ر4 في المئة سنويا خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 275545 ين (1921 دولارا) شهريا في المتوسط.

وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم أن متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال يونيو الماضي تراجع بنسبة 6ر5 في المئة سنويا، ليصل إلى 898984 ين، مضيفة أنه وعلى أساس شهري ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر نفسه بنسبة 9ر0 في المئة.

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي حجم الواردات والصادرات من البضائع للصين بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 23.55 تريليون يوان (حوالي 3.29 تريليونات دولار أمريكي) خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.

وأظهرت بيانات للهيئة العامة للجمارك الصينية نقلتها وكالة (شينخوا) الصينية، نمو حجم الصادرات خلال الأشهر السبعة بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 13.47 تريليون يوان، بينما انخفض حجم الواردات بنسبة 1.1 في المئة عن العام السابق، ليبلغ 10.08 تريليون يوان، بينما، تراجع حجم التجارة الخارجية في شهر يوليو وحده بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي.