عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال يونيو الماضي

عملة اليابان
عملة اليابان

تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر في اليابان بنسبة 2ر4 في المئة سنويا خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إلى 275545 ين (1921 دولارا) شهريا في المتوسط.

وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية الصادرة اليوم أن متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال يونيو الماضي تراجع بنسبة 6ر5 في المئة سنويا، ليصل إلى 898984 ين، مضيفة أنه وعلى أساس شهري ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر نفسه بنسبة 9ر0 في المئة. 

الأحد المقبل.. بدء تسليم وحدات المرحلة الثالثة بمشروع "سكن مصر" بمدينة العبور الجديدة

عالميا.. سعر الذهب يخسر 3 دولارات في المعاملات الفورية

وعلى صعيد آخر، ارتفع إجمالي حجم الواردات والصادرات من البضائع للصين بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 23.55 تريليون يوان (حوالي 3.29 تريليونات دولار أمريكي) خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023.

وأظهرت بيانات للهيئة العامة للجمارك الصينية نقلتها وكالة (شينخوا) الصينية، نمو حجم الصادرات خلال الأشهر السبعة بنسبة 1.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 13.47 تريليون يوان، بينما انخفض حجم الواردات بنسبة 1.1 في المئة عن العام السابق، ليبلغ 10.08 تريليون يوان، بينما، تراجع حجم التجارة الخارجية في شهر يوليو وحده بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي.

اليابان الانفاق الاستهلاكي يونيو وزارة الشؤون الداخلية الاتصالات اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

ترشيحاتنا

نجم الاهلي يقترب من الانتقال لـ فاركو

وزير الصحة يبحث مع رئيس مجمع الإصدارات الذكية سبل التعاون للتحول الرقمي

الوضع يتدهور.. متمردو النيجر يمنعون دول إكواس والأمم المتحدة من دخول البلاد

تدبير انقلاب على بوتين.. حقيقة يكشفها خبير لدى الحكومة الأوكرانية

ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

بعد قرار فيفا.. خالد الغندور يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يليق بالقرآن| شاهد تفاصيل واقعة إلقاء النُقطة على قارئ شهير

هاجمته سمكة قرش وقناديل البحر.. صياد أمريكي يصارع الموت لمدة 38 ساعة

فيديو يرصد عملية التخلص من مئات الدجاج النافق يثير زعرا في بريطانيا

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ