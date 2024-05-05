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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات مكثفة لاحتفالات عيد القيامة وانتشار مكثف للفرق الطبية أمام الكنائس بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،  عن انتشار مكثف للفرق الطبية  وذلك من امام الكنائس بجميع قرى ومدن المحافظة وكذا اماكن الاحتفالات بعيد القيامه المجيد كما تم تقديم خدمات  المبادرة الرئاسية لصحة المراة ولكبار السن في أماكن الاحتفالات بالكنائس. 

وأشار  الى  انتشار فرق التواصل المجتمعي لمساعدة المواطنين والتنبيه عليهم باتباع كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيه وكذا توعيتهم بالمبادرات الرئاسية التي تقدمها الدولة سواء للمرأة المصرية او كبار السن ومرضى الاعتلال الكلوى وغيرها 

وأكد مكين الى انعقاد لجنة الازمة بالمديرية لمتابعة اي بلاغات على مدار الساعة.

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