تصعيد مرتقب.. تقارير عبرية تكشف نشاطا جويا مكثفا لطائرات أمريكية لتزويد وقود ومقاتلات

كشفت “القناة 15” العبرية عن رصد رادارات الملاحة الجوية لحركة غير اعتيادية لطائرات عسكرية أمريكية، شملت طائرات شحن وتزويد وقود ومقاتلات، تتحرك من وإلى منطقة الشرق الأوسط في وتيرة لافتة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة النشاط العسكري المتزايد.

وفي سياق متصل، نقلت “القناة 12” الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري مشاورات مكثفة بشأن الملف الإيراني، في ظل تطورات متسارعة تشير إلى احتمالات تصعيد جديد في الشرق الأوسط.

وبحسب المصدر ذاته، حذر المسؤول الأمريكي من أنه “في حال عدم التوصل إلى حل للأزمة القائمة، فمن المحتمل أن تتجدد الحرب مع إيران”، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين الأطراف المعنية.

كما أفادت القناة 12 نقلًا عن مصادر إسرائيلية أن تل أبيب بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات واستعدادات عسكرية وأمنية تحسبًا لاحتمال استئناف المواجهة مع إيران، وسط حالة من الترقب والحذر داخل دوائر صنع القرار في المنطقة.