رزق.. منتج مخصماك يكشف سر نجاح الأغنية..فيديو

كشف مصطفى السويفي منتج أغنية مخصماك للمطربة نوال عبد الشافي، سر نجاح الأغنية وتحقيقها نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا.

وقال مصطفى السويفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" أغنية مخصماك تم إنتاجها منذ عام كامل ولكنها حققت نجاح كبير خلال الأيام الماضية ".

وأضاف مصطفى السويفي :" المطربة نوال عبد الشافي صوت مغربي متميز وقررنا أن ننتج أغنية لها ".

وتابع مصطفى السويفي:" علمنا نوال عبد الشافي اللهجة المصرية كي تتقنها "، مضيفا:" النجاح الضخم للأغنية رزق وتوفيق من ربنا ".

واكمل مصطفى السويفي:" هناك بلوجر على السوشيال ميديا قام بتنفيذ تحدي رقصة على منصة تيك توك باستخدام الأغنية وأصبحت الأغنية تريند وحققت نجاح كبير ".