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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتشر بقوة.. تفاصيل جديدة بشأن فيديو احتفال طالبة مع والدها عامل النظافة

تامر أمين يفجر مفاجأة
تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن الفيديو المتداول

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لفتاة تفتخر بوالدها عامل النظافة، وذهبت للاحتفال معه بتخرجها من الجامعة، والذي شهد تداول كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادات كبيرة بهذا الفيديو، وبتصرف الفتاة أمام الجميع.

تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي

من جانبه فجر "أمين"، مفاجأة مدوية قائلا إن هذا المشهد مصور وليس حقيقي، وهو أمر قد يكون مفاجأة لدى البعض، خاصة أن الجميع كان قد تأثر بهذا الفيديو بعد مشاهدته وبرد فعل الفتاة بالاحتفال مع والدها، "أنا قصدت أطلع الفيديو في البرنامج".

واستنكر تامر أمين، فعل بعض الطلبة في الوقت الحالي من عدم الافتخار بوالديهم بسبب أنهم فقراء على الرغم من أنهم شرفاء، في حين أن البعض يحتفي بوالديه ويفتخروا بهم على الرغم من أنه "حرامي". 

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "تلاقي بعض الطلبة دلوقتي تستعر من أبوه وأمه عشان فقراء ومش باصين أنه راجل شريف وبياكلها بالحلال، في حين أن البعض بيحتفي بشكل كبير بأبوه وأمه عشان غني حتى لو عارف أنه حرامي". 

من جانبه قال الإعلامي محمد هشام، صاحب فكرة الفيديو، إن الفيديو كان هادف في الوقت الحالي في ضوء ما أصبح منتشر بشكل كبير في الفترة الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه يبحث عن مقاطع هادفة تظهر للمتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الشباب بدلا من الابتذال الذي يتم تسجيله وعرضه على السوشيال ميديا في الوقت الحالي، "كفاية ابتذال لازم الحاجات الحلوة هي اللي تسود مش العكس". 

وأضاف "هشام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الناس بتطلع على السوشيال ميديا تقولك نسب الطلاق أد إيه، وكام بيت اتخرب، بس مفيش حد بيقول كام بيت عايش سعيد، وكام بيت عايش بشكل طبيعي"

فكرة الفيديو جاءت من الحقيقة وليست مبتكرة، وإنما حدثت على أرض الواقع، ولذلك فكر في أن يوثق تلك الفكرة بمشهد تمثيلي، "ردود أفعال الناس كانت طبيعية جدا مش تمثيل، والتمثيل كان من الفتاة فقط، ولكن هي بنتي بس اللي كانت بتمثل، ولكن كل شيء كان طبيعي وحقيقي". 

تامر امين مواقع التواصل الاجتماعي برنامج آخر النهار النهار الإعلامي محمد هشام

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